एक साल का हुआ TV के 'नौतिक' का बेटा, मॉम-डैड ने सेलिब्रेट किया बर्थडे

- टीवी के नैतिक ने सेलिब्रेट किया बेटे का बर्थडे

- वाइफ निशा के साथ कर जॉर्डन में एन्जॉय

- 14 जून को एक साल के हुए काविश

मुंबई.टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नैतिक का किरदार निभाने वाले करन मेहरा और उनकी वाइफ निशा रावल ने अपने बेटे काविश का पहला बर्थडे जॉर्डन में सेलिब्रेट किया। काविश का जन्म पिछले साल 14 जून को हुआ था। मम्मी निशा ने के बेटे का पहला बर्थडे सेलिब्रेट करते अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'She can’t keep calm, it’s her son’s birthday! So I had to come to her account & tell ya’ll that u haven’t seen a ghost, that’s just my excited mommy, so excited she actually got me to The Dead Sea in Jordan to change my diapers and bathe me! Just a change of scenery u know 😘 Thank God babies aren’t allowed that black mud or I wonder how I would look on my birthday 😛'. 6 साल तक किया था करन-निशा ने एक-दूसरे को डेट...

करन और निशा ने एक-दूसरे को 6 साल तक डेट किया और फिर नवंबर 2012 में शादी कर ली थी। करन 'बिग बॉस 10' के कंटेस्टेंट भी रहे हैं। उन्होंने चैनल के शो 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की' (2012) में काम किया है। निशा भी टीवी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा निशा ने टीवी शो 'आने वाला पल' (2001), 'केसर' (2007) में भी काम किया है। वे रियलिटी शो 'नच बलिए' (2012-13) में हसबैंड करन के साथ नजर आईं थीं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। वे फिल्म 'रफू चक्कर' (2008), 'हंसते-हंसते' (2008), 'जैक एंड झोल' (2010), 'टॉम डिक हैरी रॉक अगेन' (2011) में अभिनय कर चुकी हैं।

आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें फोटोज...