TV के 'नौतिक' करन मेहरा ने दोबारा सेलिब्रेट किया बेटे का बर्थडे, मम्मी-पापा को केक खिलाते नजर आए काविश, इससे पहले जॉर्डन में मनाया था जन्मदिन

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नैतिक का किरदार निभाने वाले करन मेहरा और उनकी वाइफ निशा रावल ने बेटे काविश का पहला बर्थडे 18 जून को जॉर्डन में सेलिब्रेट किया था। मुंबई लौटने के बाद दोबारा करन और निशा ने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। निशा ने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन फोटोज में काविश मम्मी-पापा को केक खिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं, कुछ फोटो में काविश केक के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। निशा ने काविश के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Happy Cake-Smash my 💙heartbeat!'. वहीं, करन ने बेटे के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Time flies but never knew it would just in a blink 😘 Thank you for making me a part of your colourful journey'. बता दें कि काविश का जन्म पिछले साल 14 जून को हुआ था। 6 साल तक किया था करन-निशा ने एक-दूसरे को डेट...

करन और निशा ने एक-दूसरे को 6 साल तक डेट किया और फिर नवंबर 2012 में शादी कर ली थी। करन 'बिग बॉस 10' के कंटेस्टेंट भी रहे हैं। उन्होंने चैनल के शो 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की' (2012) में काम किया है। निशा भी टीवी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा निशा ने टीवी शो 'आने वाला पल' (2001), 'केसर' (2007) में भी काम किया है। वे रियलिटी शो 'नच बलिए' (2012-13) में हसबैंड करन के साथ नजर आईं थीं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। वे फिल्म 'रफू चक्कर' (2008), 'हंसते-हंसते' (2008), 'जैक एंड झोल' (2010), 'टॉम डिक हैरी रॉक अगेन' (2011) में अभिनय कर चुकी हैं।



