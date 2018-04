वीकेंड गॉसिप्स: सलमान ने ली प्रियंका पर चुटकी तो मिला करारा जवाब

मुंबई.दो साल से बॉलीवुड से गायब के साथ फिल्म 'भारत' में नजर आएंगी। लेकिन सलमान ने इसे लेकर उनकी टांग खींच दी। प्रियंका की वापसी पर सलमान ने एक मजेदार ट्वीट किया, "By the Way-हमारी फिल्म हिंदी में है।" सलमान के इस ट्वीट पर प्रियंका भी कहां चुप रहने वाली थीं। उन्होंने भी करार जवाब देते हुए लिखा, "UP Bareilly की पली बड़ी हूँ जनाब.... #DesiGirl forever. Very happy to be a part of #Bharat and see all of u on set!!" ऐसी ही मजेदार गॉसिप्स के लिए ऊपर हमारा शो देखें...