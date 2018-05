शादी के बाद अनुष्का का पहला बर्थडे, विराट ने फोटो शेयर कर कहा - lOVE YOU

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस 30 साल की हो गई हैं। 1 मई, 1988 को जन्मी अनुष्का का शादी के बाद ये पहला बर्थडे हैं। अनुष्का को हसबैंड क्रिकेटर ने ट्विटर पर विश किया है। विराट ने अनुष्का को केक खिलाते एक फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Happy B'day my love. The most positive and honest person I know. Love you ♥️'. बता दें कि दोनों की शादी दिसंबर 2017 में हुई थी। अनुष्का-विराट ने इटली में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। आईपीएल मैच में अक्सर देखी जाती है अनुष्का...



- इन दिनों आईपीएल मैच चल रहे है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कप्तान है।

- जब भी विराट की टीम का मैच होता अनुष्का स्टेडियम में हसबैंड को चियर करने जरूर मौजूद रहती है।

- वैसे इन दिनों अनुष्का अपनी अपकमिंग फिल्म 'सुई धागा' और 'जीरो' की शूटिंग में भी बिजी है।

