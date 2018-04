सामने आया 'ट्विस्टेड 2' का ट्रेलर, को-स्टार के साथ इंटीमेट होती नजर आई ये TV एक्ट्रेस

मुंबई. वेब सीरीज 'ट्विस्टेड 2' का ट्रेलर सामने आया है। ट्रेलर में टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा हॉट एंड बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। ट्रेलर में निया अपने को-स्टार राहुल सुधीर के साथ इंटीमेट होती और किस करती नजर आ रही हैं। ट्रेलर में लव, सेक्स, मर्डर और धोखा देखने को मिल रहा हैं। डायरेक्टर विक्रम भट्ट की इस वेब सीरीज में निया, आलिया मुखर्जी का किरदार निभा रही है, जो बेहद शातिर और होशियार है। आलिया ने नमित खन्ना का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस इसे साबित नहीं कर पा रही है। वेब सीरीज के क्लाइमेक्स में क्या होगा ये तो देखकर ही पता चलेगा। इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटोज...



- निया शर्मा ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इंवेंट के कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं।

- एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'The bright white smile and the outfit....... #Twisted2'.

- उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, '❤️Releasing 25th april @8pm Binge watch on @officialjiocinema @vbontheweb_ #Twisted2 #officialtrailer'.

-निया ने 2010 में टीवी शो 'काली- एक अग्निपरीक्षा' से एक्टिंग करियर शुरू किया था।

- वे 'बहनें' (2011), 'एक हजारों में मेरी बहना है' (2013), 'जमाई राजा' (2014) टीवी सीरियलों में नजर आ चुकी हैं।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें 'ट्विस्टेड 2' के कुछ सीन्स की फोटोज...