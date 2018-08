ट्विंकल खन्ना की तीसरी बुक अमेजन पर बनी बेस्ट सेलर, अक्षय ने कहा- फाइनली किताब पूरी तो हुई

बॉलीवुड डेस्क. की वाइफ की तीसरी किताब 'पायजामास आर फॉरगिविंग' अमेजन पर तीसरी बेस्ट सेलर बन चुकी है। पब्लिशर जगरनॉट बुक्स ने बुक के बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल होने की जानकारी दी है। 43 साल की ट्विंकल ने भी लिखा है कि नंबर 3 उनके लिए बेहद लकी है। एडिटर चिकी सरकार के साथ यह उनकी तीसरी रचना है। ट्विंकल ने एक्टिंग करना लगभग बंद कर दिया है। उन्हें आखिरी बार गेस्ट रोल में अक्षय की ही फिल्म तीस मार खां में देखा गया था।

बहुत एक्साइटेड हैं ट्विंकल :ट्विंकल खन्ना भी इस रिलीज को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सितम्बर के पहले हफ्ते में रिलीज हो रही बुक के लिए फिंगर्स क्रॉस कर लिए हैं। और ऐसा अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा।

- इसके पहले ट्विंकल की मिसेज फनीबोन्स और द लीजेंड ऑफ लक्ष्मीप्रसाद को काफी पसंद किया गया था।

And that just made my day and probably my entire month! #Hurrah #PyjamasAreForgiving https://t.co/Tn6MUyDJFA

अक्षय ने कहा मैं तो बहुत खुश हूं : अक्षय कुमार ने भी 'पायजामास आर फॉरगिविंग' के प्री-आॅर्डर वाला ट्वीट, री-ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जब वह इसे लिख रही थीं तो हमारा परिवार बिल्कुल हौले-हौले चलता था। इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूं कि फाइनली यह पूरी हो गई।

- अक्षय ने ट्विंकल खन्ना की ही पिछली बुक 'द लीजेंड ऑफ लक्ष्मीप्रसाद' पर बनी फिल्म पैडमेन में लीड रोल किया था।

The whole family was walking on eggshells when she was writing this one and I for one am so glad she is finally done :) Pre-order Pyjamas Are Forgiving at Amazon: https://t.co/EBPdfAFNee | Flipkart: https://t.co/UBAawjYS9R https://t.co/4d0vKtAsyy