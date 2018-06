23 साल के हुए 'बिग बॉस' की एक्स विनर के बेटे, 16 की उम्र में बनी थी मां

मुंबई. सीजन 6 की विनर रही उर्वशी ढोलकिया के ट्विन्स सागर और क्षितिज 23 साल (19 जून) के हो गए हैं। उर्वशी (38 साल) ने दोनों बेटों की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो पोस्ट कर उर्वशी ने लिखा- 'My babies ❤️ My All ❤️ #happybirthday #myboys ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ HAPPY BIRTHDAY'. एक और फोटो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'They are all grown up and make me feel like a child ❤️😘😜'. बर्थडे के मौके पर उर्वशी के दोनों बेटों ने व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी थी। इस टी-शर्ट के फ्रंट पर लिखा था It's my birth और इसके बैक पर लिखा था 23। 16 की उम्र में मां बन गई थीं उर्वशी...

- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 साल की उम्र में उर्वशी की शादी हो गई थी। 16 की उम्र में वे जुड़वां बच्चों सागर और क्षितिज की मां बन गई थीं।

- कहा जाता है कि शादी के डेढ़ साल बाद ही वे पति से अलग हो गई थीं। इसके बाद सिंगल मदर बनकर दोनों बच्चों की परवरिश की। हालांकि, उनके हसबैंड का नाम इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है।

- उर्वशी ने 6 साल की उम्र में ऐड में काम किया था। इसके बाद वो टीवी सीरियल 'देख भाई देख' में नजर आईं थी। यूं तो उर्वशी ने कई टीवी सीरियलों में काम किया है। लेकिन उन्हें पहचान 'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में कौमोलिका का रोल प्ले कर मिली थी।

- उन्होंने 'घर एक मंदिर', 'कभी सौतन कभी सहेली', 'कहीं तो होगा', 'घर एक मंदिर', 'कहानी तेरी मेरी', 'बेताब दिल की तमन्ना है', 'बड़ी दूर से आए हैं' जैसे टीवी शोज में काम किया है। फिलहाल वे कलर्स के शो 'चंद्रकांता' में नजर आ रही है।

- एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में जब उर्वशी से दोबारा शादी करने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था- 'मैं सिंगल मदर हूं और मेरे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे पास अपने बारे में सोचने के लिए समय नहीं है'। अपने बेटों के करियर के बारे में उर्वशी का कहना है कि वे अपनी पसंद की फील्ड में करियर बना सकते है, उन्हें पूरी आजादी है।