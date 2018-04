सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फंसी श्वेता तिवारी की बेटी, ट्रोल हुई तो दिया ये जवाब

मुंबई. टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने बच्चों के साथ इन दिनों लंदन में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। इसी दौरान उनकी बेटी पलक तिवारी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक क्लोजअप फोटो शेयर की। इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें लिप सर्जरी करवाई है। उनका ये फोटो देखकर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई ने उनके होंठ का मजाक उड़ाया तो किसी ने कहा कि उन्होंने लिप सर्जरी करवाई है और वे भद्दी नजर आ रही है। एक ने कहा, 'hi...can I kiss your lippy pink lips? palak'. एक अन्य ने लिखा, 'Momos Wali ladki... Plz don't share photo like that'. पलक ने दिया जवाब...



- श्वेता की बेटी पलक ने एक यूजर्स को जवाब देते हुए लिखा, 'I’m only 17, and not somebody who’s a supporter of changing myself based on what the world May or May not like. So no Ma’am, that’s a false accusation, and it’s because of such accusations that going under the knife is considered a trend, and is ultimately promoted . I’m not for it ma’am. Sorry to disappoint you, have good night and best wishes :)'.

- बता दें कि पलक ने कुछ समय पहले फोटोशूट करवाया था, जिसमें वे वन शोल्डर टॉप और लैदर पैंट पहनी हैं और बालों को ओपन रखा है।

- पलक फिल्म 'Quickie' में 'तारे जमीन पर' फेम दर्शील सफारी के साथ डेब्यू करने वाली हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने के बेटे की डेब्यू फिल्म 'पल-पल दिल के पास' के लिए आए ऑडिशन ऑफर को मना कर दिया था।

- पलक ने काफी समय पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था "मैं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। ये मेरी पहली फिल्म है, इसलिए प्रेशर भी ज्यादा है। उम्मीद करती हूं कि इस फिल्म का अनुभव अच्छा साबित होगा और लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी चलेगी क्योंकि पर्सनली ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी।"

- गौरतलब है कि पलक श्वेता और उनकी एक्स हसबैंड राजा चौधरी की बेटी हैं। राजा से डिवोर्स होने के बाद श्वेता ने साल 2013 में बिजनेसमैन अभिनव कोहली के साथ शादी की थी और अब इनका एक साल का बेटा रेयान्श भी है।

