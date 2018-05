फोटोशूट में दिखा 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' की एक्ट्रेस का ग्लैमरस LOOK

मुंबई. की वेब सीरीज 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' में अपना बोल्ड लुक दिखाने वाली एक्ट्रेस ने नया फोटोशूट करवाया है। इस शूट में उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। उन्होंने शूट की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Ocean Air Salty Hair 🧜‍♀️🧜‍♀️'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'A day without laughter is a day wasted- Charlie Chaplain ❤️ Smileeeee, happy girls are the prettiest ❤️🐒'.बता दें करिश्मा टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' के अलावा 'पवित्र रिश्ता', 'फियर फाइल्स : डर की सच्ची तस्वीरें', 'आहट' और 'सिलसिला प्यार का' जैसे सीरियल्स में भी काम किया है। यही नहीं करिश्मा ने फिल्म 'प्यार का पंचनामा 2' में भी काम किया है। बोल्ड सीन्स करने में नहीं कोई परेशानी...



- एक इंटरव्यू में करिश्मा ने कहा था, मुझे बोल्ड सीन करने में कोई परेशानी नहीं है। - करिश्मा के मुताबिक, वो अपने स्किन शो को लेकर बेहद सहज हैं और इसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आती।

- उनका कहना है कि स्टोरी की डिमांड के मुताबिक अगर उन्हें टॉपलेस भी होना पड़े तो इसमें उन्हें कोई झिझक नहीं होगी।

आगे की स्लाइड्स में देखें करिश्मा के न्यू शूट की फोटोज...