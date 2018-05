खुद को फिट रखने के लिए जमकर वर्कआउट कर रहीं टीवी की बहू 'अक्षरा'

मुंबई.टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा का किरदार निभा चुकी हिना खान खुद को फिट रखने के लिए जिम में जमकर वर्कआउट कर रही है। उन्होंने वर्कआउट करते कुछ वीडियोज भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'And my summer body is in progress😉Resistance training with bands.. sweat smile and repeat🏋️‍♀️ so how are the results Mr. Trainer'. हिना वर्कआउट से नहीं करती समझौता...



- हिना खान वर्कआउट से कभी समझौता नहीं करती।

- आपको बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी' में जाने से पहले भी उन्होंने अपनी बॉडी पर काफी काम किया था।

- सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हिना का फिटनेस वीडियो फैंस को इंस्पायर कर रहा है।

- वर्कआउट के अलावा वे किक-बॉक्सिंग भी करती हैं।

- 11 के बाद हिना ने अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट एक शॉर्ट फिल्म 'स्मार्ट फोन' है जिसे अंकुश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं।