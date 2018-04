Video: पूल में चिल करती दिखी 'कुबूल है' की एक्ट्रेस, 3 साल से है स्क्रीन से दूर

मुंबई.टीवी शो 'कुबूल है' की एक्ट्रेस चाहत खन्ना हसबैंड फरहान मिर्जा और बेटी के साथ पूल में चिल करती नजर आ रही हैं। चाहत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पर उन्होंने कैप्शन लिखा, 'These are the best day of my life' • बता दें कि चाहत को 16 साल की उम्र में भरत नर्सिंघानी (बिजनेसमैन) से प्यार हो गया था। दिसंबर 2006 में जोड़ी ने शादी की। शादी के लिए चाहत ने पॉपुलर शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' छोड़ दिया था। हालांकि, 7 महीने बाद इनका रिश्ता खत्म हो गया। चाहत ने भरत पर फिजिकल एब्यूज का आरोप लगाया था। 2013 में उन्होंने मशहूर राइटर शाहरुख मिर्जा के बेटे फरहान मिर्जा से शादी की। चाहत अब तक 'कुमकुम: प्यारा सा बंधन', 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' और 'हीरो भक्ति की शक्ति है' जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं।