श्रद्धांजलि: बाॅलीवुड स्टार्स के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की 7 यादगार तस्वीरें

बॉलीवुड डेस्क.भारत रत्न भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनके साथ लिए गए कई फोटो अब यादगार बन चुके हैं। राजनीति के कद्दावर नेता अटल जी का कविता लिखने का और फिल्में देखने का भी शौक था। अटल जी की चुनिंदा फोटोज के साथ इस फोटो फीचर में देखिए बॉलीवुड के स्टार्स से जुड़े किस्से.. कब, कैसे और कहां ली गईं ये फोटो।

लखनऊ में जारी किया डाक टिकट : अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में डाक टिकट जारी करने प्रधानमंत्री लखनऊ गए थे।

T 2902 - Atal Bihari Vajpai (1924 - 2018 ) भावपूर्ण श्रधांजलि ; एक महान नेता , प्रख्यात कवि , अद्भुत वक्ता व प्रवक्ता , मिलनसार व्यक्तित्व ।

बाबूजी के प्रशंसक , और बाबूजी उनके ..

An admirer of my Father's works and vice versa ; gentle nature, strong fiery in his speeches pic.twitter.com/KtH9HEABkd