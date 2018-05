'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के प्रमोशनल Video में टाइगर ने किया जबरदस्त डांस

मुंबई. की अपकिमंग फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग के पहले इसके कुछ पोस्टर सामने आए थे। अब प्रोड्यूसर ने इस फिल्म का प्रमोशनल वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त डांस मूव्स को देखने को मिल रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि टाइगर जहां डांस कर रहे है उस जमीन पर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' लिखा है। इस वीडियो को टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Was never really a great artist/painter...but im pretty proud of this one 😎 #thanksbro for allowing me to express myself and working your magic again! @shariquealy'. बता दें कि फिल्म में टाइगर के अलावा तारा सुतारिया और की बेटी अनन्या पांडे लीड रोल में है। 23 नवंबर को रिलीज हो रही ये फिल्म 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का सीक्वल है।