पहली बार नैनी नहीं मम्मी-पापा के साथ स्कूल पहुंचे तैमूर, बेटे के क्लासमेट्स के साथ करीना-सैफ ने कराया फोटोशूट

मुंबई.करीना कपूर और के बेटे तैमूर लंबे टाइम से प्ले स्कूल जा रहे हैं। तैमूर अभी 18 महीने के हैं उन्हें अक्सर नैनी के साथ प्ले स्कूल जाते देखा जाता है। लेकिन इस बार पेरेंट्स करीना-सैफ बेटे तैमूर को लेकर प्ले स्कूल पहुंचे। तैमूर की क्लास फोटो सामने आई है जिसमें वे अपने पेरेंट्स और क्लासमेट्स के साथ पोज देते दिख रहे हैं। तैमूर रेड चैक शर्ट में मॉम करीना की गोद में हैं, वहीं पापा सैफ उनके बगल में खड़े हुए हैं।5 हजार है तैमूर के स्कूल की मंथली फीस...

- तैमूर के स्कूल ने ये फोटो शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Proud & happy parents of our Early Explorer's class of 2018 - the first step in a lifelong journey of exploration, creativity & learning।"

- तैमूर के इस स्कूल कम जिम की 3 महीने की फीस 15,000 रु. है। यानी इसके हर महीने का चार्ज महज 5,000 रु. है। यहां बच्चों की वीक में महज एक दिन की क्लास लगती है।

- स्कूल में बच्चों के खेलने और सीखने के लिए काफी सारे इक्यूप्मेंट्स हैं। हर हफ्ते बच्चों को balancing, tumbling, hanging, songs, puppet shows, special rides, variety of swings, building a block tower, riding a tricycle, walking up stairs और agility skills जैसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं।



बेटे को लेकर कई बार ट्रोल हो चुकीं करीना

- कुछ दिन पहले ही फैमिली ट्रिप पर लंदन गईं करीना और तैमूर की कुछ फोटोज वायरल हुई थीं। जिसमें एक फोटो में तैमूर स्कूटर चलाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में उनका बैलेंस बिगड़ते हुए दिखता है। जबकि करीना इससे बेखबर बड़े आराम से फोटो के लिए पोज देती दिखी थीं।

- इस फोटो के सामने आने के बाद करीना को सोशल मीडिया यूजर्स ने गैरजिम्मेदार मॉम बताते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया था।

- बता दें, इससे पहले भी करीना तैमूर को लेकर ट्रोल होती रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि करीना कभी तैमूर को गोद लिए नहीं दिखती हैं। करीना ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वे तैमूर को कितना प्यार करती हैं, ये उन्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है।