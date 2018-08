स्वरा भास्कर की फिर फिसली जुबान, देश की शान इंडियन आर्मी के जाबांजों को बताया बेवकूफ

बॉलीवुड डेस्क.कभी पद्मावत के लिए भंसाली को ओपन लैटर लिखा। तो कभी वीरे दी वेडिंग के सीन के लिए ट्रोल्स काे जबाव दिए। यहां तक कि भारत में पाकिस्तान को बुरा कहा और पाकिस्तान जाकर भारत को कोसा। लेकिन अब देश की शान कही जाने वाली भारतीय सेना को स्वरा भास्कर ने अपना निशाना बनाया है। स्वरा ने ट्वीट करते हुए भारतीय सैनिकों को बेवकूफ कहा है। #ButLiberalsAreFanatics अौर #SadhguruSays हैशटेग से स्वरा ने करीब 8 ट्वीट्स किए हैं। जिनमें मॉब लिंचिंग, समुदाय विशेष और ऑनर किलिंग जैसी बातों को हाइलाइट किया है।

इस घटना का जिक्र :स्वरा के ट्वीट में का जिक्र है। यह वही मेजर गोगोई हैं जिन्हाेंने जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दाैरान पोलिंग पार्टी को पत्थरबाजों से बचाया था। मेजर गोगोई ने पत्थर फेंकने वाले एक शख्स को जीप में बांधकर घुमाया था।

- हालांकि, इस घटना के बाद गोगोई ने कहा था - श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान चारों तरफ से लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। उनका फोकस पोलिंग स्टाफ को बचाना था। ये घटना अप्रैल 2018 की है।

Some assholes with big caste pride, tied men to a jeep, flogged them publicly and recorded it ; #ButLiberalsAreFanatics #SadhguruSays