गंगा घाट पर सनी लियोनी के मां-बाप का अस्थि विसर्जन, ढाई महीने के बेटे भी थे साथ

मुंबई. सनी लियोनी को मंगलवार को जुड़वां बेटों Noah and Asher के साथ गंगा घाट देखा गया। यहां सनी दोनों बेटों के साथ अपने पेरेंट्स की अस्थियां विसर्जित करने पहुंची थीं। सनी ने खुद इंस्ट्राग्राम पर फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "My boys finally got the chance to say hello to my parents at the Ganga where I scattered their ashes. Starting a new project and we've all come to seek my parents blessings"। मां बनकर बेहद खुद हैं सनी लियोनी...

- सनी लियोनी तीन बच्चों की मां बनकर बेहद खुश हैं वे अक्सर सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं।

- हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हैंडमेड गिफ्ट की फोटो पोस्ट की है जिसे उन्होंने अपनी बेटी निशा कौर वेबर के लिए बनाया है।

- ये हजारों पत्थरों से बना एक पीस है है जिसे उन्होंने 7 महीने की लंबी मेहनत और कई रातों तक जागकर तैयार किया है।

- बता दें, सनी और डेनियल ने महाराष्ट्र के लातूर से 21 महीने की निशा को गोद लिया था। वहीं इसी साल मार्च में कपल सरोगेसी से दो जुड़वां बेटों का पेरेंट्स बना। दोनों बेटे अभी ढाई महीने के हैं।

