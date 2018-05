हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कर रही सनी लियोनी, शेयर किया वीडियो

मुंबई.अपकमिंग फिल्म 'वीरमादेवी' के लिए एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रैक्टिस करते उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Practice ride with this beautiful animal before shooting #veeramadevi did my own riding and stunts for this first look shoot!'. बता दें कि ये साउथ की फिल्म है, जिसमें सनी एक योद्धा के अवतार में नजर आएंगी। तमिल-तेलुगु भाषा में बन रही ये फिल्म मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज की जाएगी।बतौर एक्ट्रेस कर रही डेब्यू...



बता दें इससे पहले सनी लियोनी कई साउथ फिल्मों के गानों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन पहली बार वो साउथ इंडियन फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। हालांकि फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। बाहुबली की तर्ज पर इस फिल्म में हाई लेवल के विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जिसके लिए फिल्म के निर्देशक वीसी. वाडिवुड्यान काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे पहले भी पीरियड ड्रामा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती रही हैं। देखना यह होगा कि सनी की ये डेब्यू साउथ इंडियन फिल्म बिजनेस के मामले में कितना कमाल करती है। सनी इससे पहले फिल्म तेरा इंतजार में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं।



एक इंटरव्यू में सनी ने बताया था कि इस किरदार के लिए उन्हें काफी तैयारी करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान काफी कुछ सीखने को भी मिला। अब वो इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने तमिल क्लासेज भी लीं थीं।