सुनिधि चौहान ने शेयर की बेटे की First Photo, 5 महीने पहले हुआ था जन्म

मुंबई.बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान ने बेटे की पहली फोटो शेयर की है। उन्होंने बेटे की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'Ready for my first gig as a Mom!'. सुनिधि ने इसी साल 1 जनवरी को बेटे को जन्म दिया था। फोटो में सुनिधि ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में है और बेटा उनकी गोद में है। फोटो पोस्ट करने के बाद 58 हजार से लाइक्स और ढरों कमेट्स मिल चुके हैं। बता दें कि 34 साल की सुनिधि ने 24 अप्रैल, 2012 को अपने बचपन के दोस्त और संगीत निर्देशक हितेश सोनिक से दूसरी शादी की थी। 18 साल की उम्र में की थी पहली शादी...

- कहा जाता है कि सुनिधि ने 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बॉबी खान से 2002 में फैमिली के खिलाफ जाकर की थी। लेकिन ये शादी 2003 में टूट गई। हालांकि एक इंटरव्यू में सुनिधि ने बताया था कि वे बॉबी के साथ बहुत खुश थीं। ससुराल वाले उन्हें कभी बहू होने का अहसास नहीं होने देते थे और बॉबी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये शादी क्यों टूटी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया था।

- पहली शादी टूटने के करीब 9 साल बाद 24 अप्रैल, 2012 को सुनिधि ने दूसरी शादी म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से की।

- हितेश ने कई फिल्मों में म्यूजिक दिया है। इनमें प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, माय फ्रेंड पिंटो, मांझी द माउंटेन मैन, स्टेनली का डब्बा और काय पो चे जैसी फिल्में शामिल हैं।

- सुनिधि को 1996 में दूरदर्शन पर आने वाले म्यूजिक रियलटी शो 'मेरी आवाज सुनो' से पॉपुलैरिटी मिली।