मूवी सुई धागा का स्पेशल प्रमोशन, जिन कलाकारों ने तैयार किए लोगाे अब उनकी कहानी सुना रहे अनुष्का शर्मा और वरुण धवन

बॉलीवुड डेस्क. और की फिल्म सुई धागा 28 सितम्बर को रिलीज होनी है। फिल्म की रिलीज से पहले अनुष्का और वरुण फिल्म के प्रमोशन का अनोखा अंदाज अपना रहे हैं। देश के जिन अलग-अलग आर्ट फॉर्म्स से सुई धागा का लोगाे तैयार किया था। अब दोनों उन्हीं कलाकारों की कहानी लेकर आ रहे हैं। अनुष्का ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे गुजरात की पाबीबेन की कहानी बता रही हैं।

पहला वीडियो गुजरात से : इस वीडियो में राबारी आर्ट फॉर्म आैर उसे चला रही पाबीबेन की कहानी बताई गई है। कच्छ के इस आर्ट फॉर्म से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। साथ ही पाबीबेन ने अपनी वेबसाइट के जरिए इस वर्क को दुनिया भर में फेमस कर दिया है।

- फिल्म का यह प्रमोशनल वीडियाे मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है तो वहीं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत छिपे हुए कलाकारों को खोज रहा है।

40 गांवों में खोजे गए थे कलाकार : 'सुई धागा - मेड इन इंडिया' के लोगाे के लिए सुई धागे के जरिए एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोगों की खोज देश के अलग-अलग हिस्सों के 40 गांवों में की गई। आखिर में कश्मीर आर्ट फॉर्म कसीदा सोजनी, उड़ीसा आर्ट फॉर्म पिपली, गुजरात राबरी, उत्तर प्रदेश आर्ट फॉर्म फूल पत्ती, राजस्थान आर्ट फॉर्म आरी बंजारा गोटा पत्ती, असम आर्ट फाॅर्म हैंडलूम वर्क, तमिलनाडु आर्ट फॉर्म तोड़ा और पंजाब के आर्ट फॉर्म फुलकारी के जरिए सुई धागा का लोगो तैयार हुआ।

A story of determination, spirit and art. Watch the undeterred entrepreneurial journey of Pabiben ... It will definitely win your heart. #HeroesMadeInIndia @Varun_dvn@yrf @SuiDhaagaFilm @Sharatkatariya #ManeeshSharma https://t.co/XjfM5AuITN