सुई धागा का इमोशनल ट्रेलर रिलीज: जिंदगी की साइकिल पर मारना पडे़गा पैडल, चाहे मिले या न मिले मेडल

फिल्म मेकर्स इन दिनों देश का रंग-रूप, हुलिया बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टतंत्र को मिटाने, बेरोजगारी दूर करने और स्वदेशी आंदोलन को वापस लाने जैसे विषयों पर आ रही फिल्में एकदम नई हैं। हालिया रिलीज कुछ फिल्मों में इनकी बानगी देखने मिली है और 2018 के बाकी बचे महीने भी इसी तरह गुजर सकते हैं। बेरोजगारी पर चोट करती और आत्मनिर्भरता के साथ मेड इन इंडिया को बढ़ावा देती फिल्म सुई धागा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जहां एक दर्जी की भूमिका में हैं, जिसे अपने असली हुनर का पता नहीं होता।

ऐसा है सुई-धागा का ट्रेलर : ट्रेलर की शुरुआत मौजी की आवाज से हाेती है, जहां वह अपने दादा छज्जूलाल के बारे में बताता है, जो सिलाई-बुनाई करते थे। दादा का बिजनेस ठप्प होने के कारण मौजी के परिवार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन तब भी वह कहता है- सब बढ़िया है।

- बाद में मौजी अपने और पत्नी ममता के बारे में भी बताता है। ममता की सास यानी मौजी की मां टिपिकल सास की तरह है, जो बहू के आने के बाद पूरी जिम्मेदारी उस पर ही थोप देती है।

- मौजी के पिता भी उसे कोसते हैं कि तेरे जैसी औलाद तो भगवान किसी को न दे।

- ट्रेलर के एक सीन में जब मौजी पैसे कमाने के लिए, किसी की शादी में डाॅग की तरह हरकतें करता है और लोग उस पर हंसते हैं। तब ममता बेहद दुखी होकर कहती है- इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते। दो पैसे कम कमाते, पर ऐसी बेइज्जती तो न होती रोज-रोज।

डायलॉग भी असरदार -ममता की बात मौजी को पसंद आती है और वह अपना काम शुरू करने तैयार हो जाता है। तब वह कहता है- बढ़िया है, अगर गालियां ही खानी है तो कम से कम तालियाें की आवाज में तो पड़ें, बेवजह जूते खाने का क्या फायदा।

- रघुवीर यादव का रोल सख्त पिता का नजर आ रहा है, जो कॉमिक टच भी देगा। ट्रेलर के बीच में कुछ ऐसे कोट्स भी आते हैं जो कहानी का सबजेक्ट क्लीयर करते हैं। जैसे इम्पॉसिबल से अनस्टॉपेबल तक। आगे एक और लाइन लिखी आती है- डिस्कवर, वॉट इट टेक्स, टू बी सेल्फ मेड यानी खुद को बनाने में क्या लगता है यह जानो।

- एक और सीन में मौजी कहता है कि अपनी बनाई चीजों पर मेड इन चाइना क्याें लिखा है। अगले ही सीन में ममता कहती है- अपनी बनाई हुई चीजों पर अपनी मुहर लगाकर बेचेंगे।

- आखिर के एक सीन में वरुण कहते हैं- अब जिंदगी की साइकिल पर तो मारना पड़ेगा पैडल, चाहे मिले या न मिले मैडल, क्यूं जी सब बढ़िया है।

MAMTA aur MAUJI are made in INDIA

