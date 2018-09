धर्मेन्द्र और उनके बेटों पर भारी पड़ी 'स्त्री', दूसरे दिन ही कमाई में आया जबरदस्त उछाल

बॉलीवुड डेस्क. 31 अगस्त को यानी शुक्रवार को बॉक्सऑफिस पर दो फिल्में रिलीज हुईं थीं। पहली फिल्म सनी, बॉबी और धर्मेन्द्र की 'यमला पगला दीवाना फिर से' है। वहीं दूसरी, और की 'स्त्री' है। दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है, जिसमें 'स्त्री' 'देओल्स' पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सेकंड डे कलेक्शन की बात करें तो स्त्री ने 10.87 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, वहीं 'यमला पगला दीवाना फिर से' का कलेक्शन महज 3 करोड़ तक ही पहुंच सका।

ओपनिंग डे पर 'स्त्री' को मिला अच्छा रिस्पांस :ओपनिंग डे की बात करें तो 'स्त्री' ने जहां 6.82 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं देओल्स की फिल्म महज 1.82 करोड़ रुपए ही कमा सकी। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म फर्स्ट वीकेंड में 30 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। वहीं 'यमला पगला दीवाना फिर से' 10 तक ही पहुंचने की उम्मीद है। 'स्त्री' को क्रिटिक्स की तरफ से भी अच्छा रिव्यू मिला है, जबकि 'यमला पगला...' को मिला-जुला रिव्यू मिला है।

- ट्रेड एनालिटस्ट अतुल मोहन और तरण आदर्श ने भी दोनों ही फिल्मों के दोनों दिनों के कलेक्शन की जानकारी ट्वीट करके दी है।

#Stree sees a massive growth on day two! Makes ₹10.87 cr & brings 2 days total to 17.69crores!

With the kind of response Stree has been receiving, it is going to see a great footfall on Sunday. Eyes a weekend of 30 cr! @ShraddhaKapoor @RajkummarRao #DineshVijan @MaddockFilms