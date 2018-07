ओपनिंग डे पर दिलजीत की सूरमा ने कमाए R 3.25 करोड़

बॉलीवुड डेस्क :संजू के बाद ,हॉकी प्लेयर की बायोपिक 13 जुलाई को रिलीज़ हो गई । दिलजीत दोसांझ इस फिल्म मे संदीप सिंह की भूमिका मे नज़र आ रहे है। यह स्पोर्ट्स ड्रामा अपने पहले दिन 3.25 करोड़ कमा चुकी है । कई ट्रेड एनालिस्ट ने कहा था सूरमा अपने पहले दिन Rs 2.5-3 करोड़ का बिज़नेस करेगी। फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिस्पांस होने से वीकेंड कलेक्शन 10 -12 करोड़ के आस-पास पहुंचने के आसार है। नार्थ इंडिया मे फिल्म की ओपनिंग दिलजीत के स्टारडम के बदौलत ज़बरदस्त रही।



-सूरमा में तापसी पन्नू, अंगद बेदी, सिद्धार्थ शुक्ला और ने भी अहम् भूमिकाएं निभाई हैं। करीब दो घंटे 11 मिनट की इस फिल्म को बनाने में 30 करोड़ के आसपास की लागत आई है। सूरमा को भारत में 1100 और ओवेरसीज़ में 335 स्क्रीन्स में रिलीज़ किया गया है



Ant Man And the Wasp से मिल रहा ज़बरदस्त मुकाबला

-सूरमा का मुकाबला है हॉलीवुड की Ant-Man And The Wasp . पेटन रीड के निर्दशन में बनी पॉल रड स्टारर इस फिल्म ने पहले दिन भारत में पांच करोड़ 50 लाख रूपये की जबरदस्त कमाई की है।

-फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन भी पहले दिन सात करोड़ पांच लाख रूपये है। ये फिल्म साल 2015 में आई एंट मैन का सीक्वल है।



सूरमा को पाकिस्तान मे भी रिलीज़ किआ गया

-पाकिस्तान मे फिल्म 14 जुलाई को रिलीज़ हुई । रिपोर्ट्स के अनुसार 80 % पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर रिलीज़किया गया है।वहां फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है ।

-सूरमा गुरुवार (19 जुलाई ) को कुवैत मे बिना किसी कट और बदलाव क लिए रिलीज़किया जाएगा ।

-बंटी और बबली जैसी फिल्म बना चुके निर्देशक शाद अली के निर्देशन में बनी सूरमा, भारतीय हॉकी के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह के संघर्ष की कहानी है।



-बंटी और बबली जैसी फिल्म बना चुके शाद कहते है , सूरमा सिर्फ भारतीय दर्शको के लिए ही

सीमितनहीं है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है , जो हर देश क दर्शक को मोटीवेट करेगी। मुझे बहुत ख़ुशी है, हमारी मेहनत कुवैत और पाकिस्तान मे भी देखेंगे।