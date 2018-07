तुसाद म्यूजियम दिल्ली में लगेगा सूरमा दिलजीत का वैक्स स्टैच्यू, 15 जुलाई को मेजरमेंट्स लेगी टीम

बॉलीवुड डेस्क.सूरमा रिलीज होने के साथ ही दिलजीत के लिए एक और गुड न्यूज आई है। मैडम तुसाद म्यूजियम दिल्ली ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए रिवील किया है कि पंजाब का पुत्तर जल्द ही मैडम तुसाद म्यूजियम में एंट्री लेगा। इस ट्वीट के साथ पगड़ी पहने और सन ग्लासेस लगाया हुआ कैरीकेचर भी पोस्ट किया गया है।

यहां हैं रॉकी लुक वाले भी : दिल्ली स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में रणबीर कपूर का स्टेच्यू भी लगाया गया। रणबीर का वैक्स स्टेच्यू की फिल्म रॉकी वाले लुक में बनाया गया है। दिलजीत से पहले यहां विराट कोहली, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे कई स्टार्स के स्टेच्यू लगाए जा चुके हैं।

1435 से ज्यादा स्क्रीन पर हुई रिलीज : फिल्म की रिलीज से पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया था कि भारत में 1100 और भारत के बाहर 335 स्क्रीन के साथ सूरमा 1435 से ज्यादा स्क्रीन्स पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है।

- दिलजीत दोसांझ और अंगद बेदी ने हॉकी प्लेयर संदीप सिंह और उनके भाई विक्रमजीत सिंह की भूमिका निभाई है।

12 घंटे खेलते थे हॉकी : फ्लिकर सिंह की तरह परफैक्ट हॉकी प्लेयर बनने के लिए दिलजीत ने रोजाना 12 घंटे हॉकी की प्रैक्टिस की थी। हॉकी सिखाने के लिए खुद संदीप सिंह और उनके भाई विक्रमजीत ने मोर्चा संभाला था।

- फिल्म में भी हरप्रीत के रोल में नजर आईं हैं।

This "Punjab da Puttar" will make a larger than life entrance to #TussuadsDelhi soon.

Can you guess who will be measured by our artists this sunday? pic.twitter.com/hWz559OHrq