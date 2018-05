VIDEO: शादी से पहले बहन सोनम को चिढ़ाते नजर आए अर्जुन कपूर

मुंबई.बॉलीवुड एक्ट्रेस की शादी में 4 दिन बाकी है। सोनम दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ 8 मई को शादी के बंधन में बंधेगी। बी टाउन में इन दिनों हर तरफ सिर्फ सोनम कपूर की शादी की चर्चा हैं। वहीं, सोनम के घर पर भी शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इतना ही नहीं भाई-बहनों के बीच मस्ती-मजाक भी चल रहा है। बीती रात यानी बुधवार को अर्जुन, चाचा के घर गए थे। इसी बीच वे सोनम से मजाक करते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है। अर्जुन ने सोनम से ये कहा...



सामने आए वीडियो में अर्जुन, सोनम की टांग खिंचाई करते हुए कह रहे हैं, 'मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं वीरे दी वेडिंग लाइव देख रहा हूं, जैसे रियलिटी में'। सोनम की तरफ देखते हुए कहते हैं और कितनी तारीफा चाहिए तेनु। वे कहते हैं सोनम तुम तो इंट्रेस्टेड नहीं थी फिर क्या हो रहा है यहां। इस पर सोनम कहती हैं, 'No, I am figuring out something'. बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी दो दिन चलेगी। 7 मई को मेहंदी-संगीत होगा और 8 मई को शादी होगी। शादी का रिसेप्शन भी 8 मई को ही होगा।