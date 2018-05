शादी के बाद सामने आई सोनम कपूर की पहली फोटो, आनंद को गले लगाए दिखीं

मुंबई.सोनम कपूर ने 8 मई को लॉन्गटाइम ब्वॉयफ्रेंड से शादी की। हाल ही में आनंद ने अपने इंस्टाग्राम पर पत्नी सोनम के साथ पहली पोस्ट वेंडिग फोटो शेयर की है जिसमें ये कपल कोजी होकर रोमांटिक पोज देता नजर आ रहा है। फोटो को शेयर करते हुए आनंद ने लिखा, "Its wonderful to be loved, It’s profound to be understood."। आनंद रिसेप्शन का भी एक फोटो शेयर किया है जिसमें ये कपल एकसाथ डांस करता नजर आ रहा है। इस वजह से हनीमून पर नहीं गया कपल...



- सोनम पिछले कई हफ्तों से शादी की तैयारियों के चलते बिजी थीं। वहीं शादी से पहले उन्होंने कई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स किए थे, जिसके चलते उनका हनीमून आगे टला है।

- इसके साथ सोनम ही वो मायके और ससुराल वालों को भी पूरा वक्त नहीं दे पाएंगी। दरअसल, उनके बिजी होने की सबसे बड़ी वजह 71वां कान्स फिल्म फेस्टिवल है, जो 8 मई से शुरू हो चुका है और 19 मई तक चलेगा। - सोनम इसमें 14 मई को शिरकत करेंगी। शादीशुदा होने के चलते इस बार वे अपने मायके मुंबई के बजाय ससुराल दिल्ली से कान्स जाएंगी। इतना ही नहीं, इस बार कान्स के रेड कार्पेट पर वे हाथों में चूड़ों के साथ वॉक करेंगी।

- बता दें, सोनम जल्द अपकमिंग फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ में नजर आएंगी जो कि एक जून को रिलीज होगी। इसके बाद वे अभिषेक शर्मा की ‘जोया फैक्टर’ में बिजी हो जाएंगी।

आगे की स्लाइड्स पर, सोनम और आनंद की कुछ रोमांटिक PHOTOS...