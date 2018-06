सोनम के साथ मस्ती के मूड में दिखी श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी

- लंदन में बहनों के साथ हॉलिडे एन्जॉय कर रही जाह्नवी

- सभी ने मिलकर एन्जॉय किया बियोंस का कॉन्सर्ट

- सोनम ने शेयर किया वीडियो



मुंबई.श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर इन दिनों बहन खुशी और अंशुला कपूर के साथ हॉलिडे एन्जॉय कर रही है। वहीं, पहले से ही लंदन में हसबैंड के साथ वेकेशन मना रही है। सोनम की छोटी बहन रिया भी लंदन में है। सभी बहनों ने एक साथ मिलकर हॉलीवुड सिंगर बियोंस और जे जेड का कॉन्सर्ट एन्जॉय किया। इस कॉन्सर्ट के टिकट सोनम और उनकी बहनों के लिए ने अरेंज किए थे। सोनम ने इंस्टाग्राम पर हसबैंड को थैंक्स कहते हुए एक पोस्ट लिखी, “Thanks so so much @anandahuja for the best night ever with my girls. @beyonce and #jayz were amazing! Best birthday gift ever!”. बहनों का कॉन्सर्ट एन्जॉय करते एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सोनम और जाह्नवी सबसे ज्यादा मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं।