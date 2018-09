उधर BJP नेता ने दे डाली सोनाली बेंद्रे को श्रद्धांजलि, इधर तुरंत मिलने न्यूयॉर्क पहुंच गईं बेस्ट फ्रेंड सुजैन-गायत्री

बॉलीवुड डेस्क. इन दिनों न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कर रही हैं। ट्रीटमेंट के बीच सोनाली की बेस्ट फ्रेंड सुजैन खान और उनकी ढाल बनकर साथ खड़ी हुई हैं। दोनों लगातार कुछ-कुछ टाइम में न्यूयॉर्क जाकर सोनाली के मुलाकात कर रही हैं। मुलाकात करने पहुंचे सुजैन ने एक फोटो शेयर किया है जिसके कैप्शन में उन्होंने बताया- "हम तु्म्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हें साथ लेंगे। मोटिवेट करेंगे। जरूरत बनेंगे। तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम ऐसे हैं।"

बीजेपी विधायक राम ने किया था ट्वीट :महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक राम कदम ने सोनाली को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दे दी, जबकि सोनाली फिलहाल न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रही हैं। राम कदम की इस भूल की चौतरफा निंदा हो रही है। राम कदम को ट्रोल करते हुए यूजर्स ने लिखा कि आप ये अफवाह फैला रहे हैं।

- हालांकि बाद में राम कदम ने अपने ट्वीट पर माफी मांगी है। हालांकि इस ट्वीट के कारण एक बार फिर सोनाली की बेस्ट फ्रेंड्स उनसे मिलने तुरंत पहुंच गईं।

This is Us.... ♥️🌈🙌🏻 Fight for you, Respect you, Include you, Encourage you, Need you, Deserve you, Stand by you. ♥️🏄‍♀️💪🏻#myheartmonsters #adayinthepark #surfon #summeroflove2018

