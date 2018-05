सोनाक्षी ने ग्लैमरस फोटो शेयर कर कहा- मैं ऐसे सोकर उठती हूं, फैन बोले- चल झूठी

मुंबई. इन दिनों अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐब्स फ्लॉन्ट करते हुए एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें बाद से वे चर्चा में बनी हुई है। फैन्स का एप्रीशिएशन देख सोनाक्षी ने एक और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस फोटो में वे ब्लैक कलर की फिटेड ड्रेस में बेड पर पोज देती दिख रही हैं इस पिक्चर का कैप्शन उन्होंने "I woke up like this" दिया है। सोनाक्षी के इसी फोटो कैप्शन की वजह से अब वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट्स...

- सोनाक्षी के इस कैप्शन के बाद जहां फैन्स उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी फिटेड ड्रेस में वे सोती कैसे हैं। तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि वे झूठ कह रही हैं कि सोकर उठी हैं।

- एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, "ये शायद इंडिया की एकलौती लड़की है जो ऐसे कपड़े पहन कर सोती है और पोस्ट करती है। इसको कोई अवॉर्ड दो भाई इसको इसकी सख्त जरूरत है।"

- वहीं एक दूसरे यूजर्स ने लिखा, "ये भी बता दो कि कौन कैमरा लेकर आपका इंतजार कर रहा था कि आप उठें और फोटो खींचा जाए।"

- एक दूसरे यूजर ने लिखा - "चल झूठी"।

