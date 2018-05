स्लीवलेस ड्रेस पहन सूफी गाना गाने पर बॉलीवुड सिंगर को कहा गया अश्लील, मिली धमकियां

सिंगर सोना महापात्रा को मुल्ला सूफी मदारिया फाउंडेशन की तरफ से धमकी मिली है।दरअसल,उन्होंने अमीर खुसरो के एक गाने 'तोरी सूरत' को पांच साल पहले कोक स्टूडियो में गाया था जिसके पिक्चराइजेशन पर अब इस फाउंडेशन को आपत्ति है।

सोना ने इस बात की जानकारी अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दी है। सोना ने बताया,फाउंडेशन ने उनके गाने तोरी सूरत को अश्लील करार देते हुए उन्हें नोटिस भेजा है और उन्हें धमकी दी है कि वह सब सभी जगह से अपना वीडियो हटवा लें। इतना ही नहीं,नोटिस के साथ-साथ इस गाने के वीडियो में उनके द्वारा पहनी गई स्लीवलेसड्रेस पर भी आपत्ति जताई गई है। सोना ने ट्विटर पर इस बात का गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा,महिलाएं क्या पहनें क्या ये भी बाकी लोग तय करेंगे?फाउंडेशन का कहना है कि मुझे धमकी देने के पीछे उनका मकसद शांति बनाए रखना था। मैं इंडिया से पूछती हूं कि आप सिस्टरहुड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों महिलाओं को कवर करने के लिए कहा जाता है?क्यों पब्लिक में गाने और डांस करने के लिए मना किया जाता है?

ये रहा सोना का ट्वीट:

#Fanatics at Work - Mullas of Sufi Madariya foundation threaten @sonamohapatra for wearing sleeveless dress in her rendition of Amir Khusro's composition. What right do they have to object on how a woman dresses? #StronglyCondemn

The Madariya foundation along with the agreement of the Nizamuddin Dargah have an issue with the description of my Tori Surat music video, “earthy incarnations of the feminine Divine” & with “a sleeveless dress and body exposing dancers”. Basically with everything woman & free.

पुलिस लेगी एक्शन

सोना ने इसकी कम्प्लेन मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है हालांकि अब तक संगठन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने कॉल कर सोना को उचित एक्शन लेने की बात कही है।

संगीतकार से हुई है शादी

सोना मोहपात्रा की शादी फिल्म संगीतकार और संगीत निर्देशक राम संपत से हुई है। ये दोनों पति-पत्नी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस ओम ग्रोन म्यूजिक के पार्टनर भी हैं। दोनों ही अपना अलग-अलग म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में चला रहे हैं।

कई जिंगल्स खुद बनाए

ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम करते हुए सोना ने कई जिंगल्स बनाए। उनके प्रसिद्ध जिंगल्स टाटा साल्ट-कल का भारत हैं और क्लोजअप-पास आओ ना। इसके बाद उन्होंने कई और जिंगल्स बनाए और खुद गाए भी। उन्होंने फिल्म डेली बेली का बेदर्दी राजा गाने में अपनी आवाज दी। दर्शकों ने उनकी आवाज को बेहद पसंद किया है।

'सत्यमेव जयते' से मिली प्रसिद्धि

उसके बाद वह के शो में बतौर परफॉर्मर नजर आईं। उन्होंने सत्यमेव जयते में 'घर बहुत याद आता है', 'मुझको क्या बेचेगा रुपैया' से पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने आमिर खान स्टारर फिल्म तलाश का 'जिया लागे ना' गाना गाकर तारीफ पाई। 'फुकरे' का गीत 'अंबरसरिया' उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। उन्होंने दुनियाभर के कई संगीत समारोहों में परफॉर्मेंस दी हैं।