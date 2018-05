एक्ट्रेस ने पति को शादी की अंगूठी और घड़ी बेचते पकड़ा, निकाला घर से

मुंबई। 'बिग बॉस' की कंटेस्टेंट और मॉडल से नन बनीं सोफिया हयात एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, उन्होंने हसबैंड व्लाद स्टैन्श्यू पर फ्रॉड और चोरी का आरोप लगाते हुए घर से बाहर निकाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोफिया ने बताया कि उसने मुझसे कई बार झूठ बोला। उसके पास पैसे नहीं हैं और सारे खर्चे मैंने खुद उठाए। सोफिया के मुताबिक, मुझे उसके गलत इरादों के बारे में तब पता चला, जब मेरे पर्स से पैसे धीरे-धीरे गायब होने लगे। पति को Ex वाइफ के साथ चैटिंग करते पकड़ा...



- सोफिया ने कहा- सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब हुई, जब मैंने उसे उसकी एक्स वाइफ के साथ चैटिंग करते पकड़ा। इतना ही नहीं मेरी प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। बाद में खोजने पर वो उसके बैग में मिले।

- सोफिया के मुताबिक, उसने अब तक शादी की रिंग भी नहीं लौटाई है और वापस देने से मना कर रहा है। मैंने उसे खुद सगाई की अंगूठी और रोलेक्स घड़ी बेचते हुए पकड़ा। अंगूठी की कीमत ही करीब 10 लाख रुपए है।

- बता दें कि पिछले दिनों पिछले दिनों सोफिया ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी। जिसमें लिखा था- don't keep calm cause finally its over. तभी से उनके रिलेशनशिप में अनबन होने की खबरें आने लगी थीं।



बच्चा भी खो चुकी हैं सोफिया...

रिपोर्ट्स की मानें तो सोफिया ने अपना बच्चा भी खो दिया है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी। सोफिया इन दिनों न्यूयॉर्क में रह रही हैं। अपने बोल्ड अंदाज और स्टेटमेंट में लिए जानी जाने वाली सोफिया ने हसबैंड से रिश्ता खत्म करने की जानकारी इंस्टाग्राम पर भी दी है।



पति को बताया शैतान और चोर...

इतना ही नहीं उन्होंने हसबैंड को शैतान और चोर भी कहा। सोफिया ने कुछ पोस्ट की है, जिनमें उन्होंने बताया कि उनके पति ने उन्हें झूठ बोला था कि वो इंटीरियर डिजाइनर है। असल में वो कर्जे में डूबा था।



आगे की स्लाइड्स पर, सोफिया से 10 साल छोटा है उनका पति...