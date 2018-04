सलमान की सजा पर खुश हुई ये एक्ट्रेस, पोस्ट पर भड़के इंस्टाग्राम यूजर्स

मुंबई. सलमान खान के जेल जाने से जहां बॉलीवुड में मायूसी छाई हुई है वहीं, एक एक्ट्रेस बेहद खुश है। ये एक्ट्रेस है सोफिया हयात। सोफिया ने सलमान के जेल जाने से अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर किया और एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सलमान का एक फोटो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने guilty लिखा है। साथ ही being human में से बीइंग काटकर no more human लिखा है। उनकी इस पोस्ट पर कई यूजर्स भड़क गए हैं। सोफिया ने शेयर किया वीडियो भी...

- सोफिया ने दो वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसमें एक वीडियो में वे बता रही है कि वे सलमान के जेल जाने से खुश हैं।

- वहीं दूसरे वीडियो में वे बता रही है कि सलमान के फैन्स ने उन्हें रैप की धमकी दी है।

- बता दें कि सोफिया मॉडल रह चुकी है और वे रियलिटी शो की कंटेस्टेंट भी रही है।

ये लिखा सोफिया ने पोस्ट में

सोफिया ने पोस्ट लिखी, 'आखिर में आपको कर्मों का फल मिलता है। बहुत से लोग सलमान के खिलाफ बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सलमान बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। मुझे खुशी है कि जो सलमान ने किया उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। जानवरों के साथ उन्होंने जो भी किया गलत था। जानवरों का होना बहुत जरूरी है। वे इस तरह का काम करके लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? जानवरों को मारकर पहले कानून तोड़ा और अब चाहते हैं कि उन्हें सेलिब्रिटी के नाम पर छोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट के फैसले ने बता दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों न हो। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि कैसे पुलिस और जज को पैसे देकर मामला खत्म कर देते है। मैं इसका खुद सामना कर चुकी हूं।'



