लोगों को पसंद नहीं आ रही 'रेस 3', सोशल मीडिया पर बने फिल्म को लेकर कई जोक्स

मुंबई।सलमान खान की मल्‍टीस्‍टारर फिल्म 'रेस 3' 15 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। हालांकि हर बार की तरह इस बार सलमान की यह फिल्म ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। करीब 150 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में सलमान के अलावा कई स्‍टार्स हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग मूवी को बेहद बोरिंग बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी मजाक उड़ रहा है। एक यूजर ने तो की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- Happiest Person on Earth Right Now. हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर 'रेस 3' को लेकर आ रहे तरह-तरह के रिएक्शन।