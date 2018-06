टीवी की 'सेल्फी मौसी' का हुआ गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप, मॉम की वजह से टूटा था रिश्ता

- 25 की हुई टीवी की सेल्फी मौसी

- बर्थडे वाले दिन गर्लफ्रेंड से हुआ पैचअप

- गर्लफ्रेंड ने विश करते हुए पोस्ट की फोटोज



मुंबई. टीवी की 'सेल्फी मौसी' के नाम से फेमस सिद्धार्थ सागर 25 साल के हो गए हैं। 15 जून, 1993 को दिल्ली में जन्मे सिद्धार्थ कॉमेडी शो से टीवी पर वापसी कर रहे हैं। बर्थडे वाले दिन सिद्धार्थ का उनकी गर्लफ्रेंड सुरभि जोशी के साथ पैचअप हो गया। 2 साल पहले दोनों का रिश्ता सिद्धार्थ की मॉम की वजह से टूट गया था। साथ काम करते-करते हुए था प्यार...

- टीवी शो कॉमेडी क्लासेस में साथ काम करते - करते दोनों करीब आए थे और फिर दोनों में अफेयर हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ की मॉम की वजह से ये दोनों अलग हो गए थे।

- सुरभि ने अपने इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ के बर्थडे पर कई फोटोज पेस्ट करते हुए उन्हें विश किया। एक फोटो पर सुरभि ने लिखा, 'People who are meant to be together find their way back. They may take a few detours, but they are never lost. HAPPY BIRTHDAY SIDDY BOY. Welcome Home ❤️💃🏻🎉🎂'.

- सिद्धार्थ ने भी सुरभि के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, 'Im so happy to come back to you...thankyou @subuhijoshi_essjaydarling..😎'.

बुरे दौर से गुजरे हैं सिद्धार्थ

बुरे दौर से गुजरने के बाद सिद्धार्थ को दोबारा कॉमेडी शो में एंट्री मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जल्दी शुरू होने वाले कॉमेडी सर्कस में काम करते नजर आएंगे। बता दें कि सिद्धार्थ के लापता होने की जानकारी उनके एक फ्रेंड ने अपने फेसबुक पेज पर दी थी। इसी साल अप्रैल में सिद्धार्थ ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने ठीक होने की खबर की पुष्टि की थी। उसके बाद मीडिया से बातचीत कर अपनी फैमिली और खुद की हालत के बारे में खुलासा किया था। सिद्धार्थ ने मीडिया को बताया था कि पेरेंट्स उन्हें खाने में ड्रग्स मिलाकर देते थे। सिद्धार्थ ने मीडिया को बताया था कि ड्रग्स की वजह से उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और उन्हें रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया गया था। सेंटर में उन्हें काफी टॉर्चर किया जाता था। उनके मैनेजर ने एक महीने की मशक्कत के बाद उन्हें सेंटर से बाहर निकाला था। उन्होंने ये भीबताया कि गोवा जाते समय उन्हें घर वालों ने ही उठवा लिया और पागलखाने में डाल दिया।