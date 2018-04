इवेंट में दिखा शिल्पा का कुछ ऐसा लुक, रेखा को Kiss करतीं नजर आईं रवीना

मुंबई. एशिया स्पा अवॉर्ड्स 2018 का आयोजन सोमवार को St. Regis में किया गया। अवॉर्ड फंक्शन के रेड कारपेट पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस स्टाइलिश और बोल्ड लुक में स्पॉट हुईं। रेड कापरेट पर गॉर्जियस लुक में नजर आईं। उन्होंने क्रीम कलर की प्रिेंटेड साड़ी और डिजाइनर ब्लाउट पहना था। उन्होंने इस मौके पर फोटोग्राफर्स को भी जमकर पोज दिए। उन्होंने अपनी कुछ फोटो इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। एक फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा। "All dressed up for yet another award tonight (told you it’s pouring awards????????) Where : #theasiaspaawards #sarinotsorry #glam #summery #floral #comfy #wellnessachiever #Rainingawards". ये सेलेब्स भी शामिल हुए फंक्शन में..



- अवॉर्ड फंक्शन में रेखा ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं। उन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी।

- इस मौके पर ब्लैक गाउन में नजर आईं। वे रेखा को किस करती भी दिखीं।

- इनके अलावा डायना पेंटी, नुसरत बरूचा, पत्रलेखा, ऋचा चड्ढा, विद्या मालवडे, भूमि पेडनेकर, दिव्या खोसला कुमार, राजकुमार राव, सहित अन्य सेलेब्स फंक्शन में नजर आए।

