मालदीव में फैमिली के साथ एन्जॉय कर रहीं शिल्पा, मस्ती करती सामने आई PHOTOS

बॉलीवुड एक्ट्रेस इन दिनों फैमिली के साथ मालदीव में हॉलिडे एन्जॉय कर रही है। हॉलिडे एन्जॉय करते उनकी कुछ फोटोज सामने आईं है। उन्होंने कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। सामने आई एक फोटो में वे हसबैंड राज कुंद्रा और बेटे विआन के साथ जंप करती नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते उन्होंने लिखा, 'Family is not an important thing ,it is EVERYTHING.. Feeling gratitude and not expressing it , is like wrapping a present and not giving it.. Thank you to the universe for manifesting all my dreams ,smiles and love 😇🤗'. शिल्पा ने बीच पर बैठे एक फोटो शेयर की है, जिसपर उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Shilpa shetty and @rajkundra9 in maldives 🤩💦

