अनजान लड़के के गले में हाथ डाले सामने आई शाहरुख खान की बेटी की फोटो

- फिर चर्चा में है की बेटी

- अनजान लड़के के साथ सामने आई सुहाना की फोटो

- लंदन के Ardingly कॉलेज में कर रही हैं पढ़ाई

मुंबई. शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान फिर एक नई फोटो वायरल हो रही है। वायरल हो रही सुहाना की ये फोटो उनकी गर्लगैंग के साथ नहीं है बल्कि एक अनजान लड़के के साथ है। इस फोटो में सुहाना लड़के के गले में हाथ डालकर फोटो क्लिक करवाती दिख रहीं हैं। ये फोटो सुहाना के फैन पेज पर पोस्ट की गई है, जो किसी पार्टी की है। फैन पेज पर पोस्ट हुई ये ब्लैक और व्हाइट फोटो 18 घंटे पहले की है। इस फोटो पर कैप्शन लिखा है, 'Eid Mubarak To everyone ❣️❤️ #tb Suhana with a friend in party🌸💐😚#SuhanaKhan'.सुहाना के फैन्स इस लड़के को उनका कॉलेज फ्रेंड बता रहे हैं।मॉम गौरी के साथ पार्टी में दिखीं थी सुहाना...

कुछ दिन पहले सुहाना की एक और फोटो सामने आई थी, जिसमें वे मॉम गौरी के साथ पोज देतीं नजर आ रही थी। फोटो में जहां गौरी फॉर्मल लुक में थी वहीं सुहाना सिल्वर कलर की वन साइड ऑफ शोल्डर शॉर्ट स्लिट ड्रेस में थी। ये फोटो लंदन के एक प्राइवेट क्लब की थी। यहां सुहाना अपनी फ्रेंड्स और मॉम के साथ पहुंची थीं।

- धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर चुकीं सुहाना फिलहाल लंदन के Ardingly कॉलेज में पढ़ाई कर रहीं हैं।

- एक्टिंग का शौक रखने वाली शाहरुख की बेटी जल्द ही बॉलीवुड की तरफ पहला कदम रखने जा रही हैं।

- इसका खुलासा खुद उनकी मां गौरी खान ने कुछ महीने पहले एक इवेंट में किया था। उन्होंने कहा था, 'सुहाना फिलहाल एक मैगजीन के फोटोशूट की तैयारियों में बिजी है'। हालांकि, उन्होंने इसका नाम रिवील नहीं किया था।

- बता दें, ये सुहाना का पहला फोटोशूट होगा। खबरों की मानें तो वे जिस मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली हैं, वो अगले महीने आएगी।

- शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो की शूटिंग में बिजी है। फिल्म में शाहरुख के साथ और लीड रोल में है। फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी।