18 साल की हुईं शाहरुख खान की बेटी, मैगजीन के कवर पर आएंगी सुहाना खान

एंटरटेनमेंट डेस्क. के लिए मंगलवार सेलिब्रेशन का दिन है। दरअसल, उनकी बेटी सुहाना अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पापा की लाडली सुहाना का जन्म 22 मई, 2000 को मुंबई में हुआ था। मॉम गौरी खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सुहाना की ग्लैमरस फोटो शेयर की है। इस फोटो पर उन्होंने लिखा है, 'Gearing up for a birthday bash... Thanks'. रिपोर्ट्स की मानें तो गौरी खान और ने बेटी का 18वां बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान भी बनाया है। मैगजीन कवर आएंगी सुहाना...

एक्टिंग का शौक रखने वाली सुहाना जल्द ही बॉलीवुड की तरफ पहला कदम रखने जा रही हैं। इस बात का खुलासा खुद उनकी मां गौरी खान ने कुछ महीने पहले एक इवेंट में किया था। दरअसल, गौरी से एक अवॉर्ड शो में जब उनसे बेटी सुहाना के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा था कि, "सुहाना फिलहाल एक मैगजीन के फोटोशूट की तैयारियों में बिजी है। हालांकि, उन्होंने इसका नाम रिवील नहीं किया था। बता दें कि ये सुहाना का पहला फोटोशूट होगा। खबरों की मानें तो सुहाना जिस मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली हैं, वो अगले महीने आएगी।

बता दें कि सुहाना ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। उन्हें डांसिंग और स्पोर्ट्स बेहद पसंद है। वो स्कूल के कई स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होती रही हैं। शाहरुख चाहते हैं कि वो अच्छी डांसर बनकर दुनियाभर में उनका नाम रोशन करें। फिलहाल सुहाना लंदन में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रही है। सुहाना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एन्जॉय करते कई फोटोज शेयर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रखी है।

आगे की स्लाइड पर देखिए शाहरुख की बेटी सुहाना की फोटोज...