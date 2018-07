70 करोड़ में बनी रीमेक मूवी धड़क के लिए सोशल मीडिया पर चल रहा #SayNoToDhadak

बॉलीवुड डेस्क.प्रोड्यूसर ने सैराट के राइट्स खरीद कर हिन्दी में धड़क बनाई। ओरिजनल फिल्म सैराट को नागराज मंजुले ने लिखा और डायरेक्ट किया था। रिलीज के बाद फिल्म धड़क को लेकर सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा मिल रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कहीं इसे नेपोटिज्म से जोड़ रहे हैं तो कुछ ने धड़क के लिए बकायदा #SayNoToDhadak हैश टैग रन किया है। हालांकि धड़क यंगस्टर्स को पसंद आ रही है।

पहले दिन कर सकती हैं 9 करोड़ का बिजनेस : ट्रेड एनालिस्टस के अनुसार धड़क आेपनिंग डे पर 8 से 9 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म के ओवर ऑल स्क्रीन काउंट की जानकारी दी है। धड़क इंडिया में 2235 स्क्रीन और ओवरसीज 556 स्क्रीन पर रिलीज हुई है।

- ओवर ऑल 2791 स्क्रीन पर रिलीज हुई धड़क मराठी रीजनल मूवी सैराट की रीमेक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ कलेक्शन किया था।

70 करोड़ में बनी धड़क :करन जौहर और डायरेक्टर शशांक खेतान की फिल्म धड़क का कुल बजट 70 करोड़ है। फिल्म 50 करोड़ में बनी है, जबकि इसके प्रमोशन में 20 कराेड़ खर्च किए गए हैं।

- सैराट का बजट महज 4 करोड़ था और इसे 450 थिएटर पर 9 राज्यों में रिलीज किया गया था। वहीं 200 स्क्रीन पर इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ देश के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित हुई थी। सैराट पहली रीजनल फिल्म थी, जिसे यूएई और साउथ कोरिया में भी रिलीज किया गया था।

.@karanjohar kitne bhi paise deke positive review post kara le phir bhi nahi jayegi public. we'll watch sairat again n again #SayNoToDhadak — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@firkiii) July 20, 2018



#Dhadak is not even closer to #Sairat..I think it's good but #Sairat is a Masterpiece. — Naresh Rana (@Nareshbkr) July 20, 2018