सामने आया 'सिमर' की ऑनस्क्रीन बेटी का फोटोशूट, बोल्ड लुक में आईं नजर

मुंबई.टीवी सीरियल 'ससुराल सिमर का' की एक्ट्रेस रही क्रिसन्न बर्रेत्तो ने हाल ही में एक फोटोशूट करवाया है। शूट के इन फोटोज में उन्होंने पर्पल कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहन रखा है। उन्होंने शूट के फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए है। एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'What if you only looked as good as your soul is ? Would u still like what you'd see in the mirror!'. उनके फोटो फोटोग्राफर गौतम मैटी ने क्लिक किए है। गौतम ने भी शूट के फोटोज अपने इंस्टाग्राम शेयर किए हैं। बता दें कि 'ससुराल सिमर का' में क्रिशन ने सिमर और प्रेम की गोद ली हुई बेटी का रोल प्ले किया था। लॉ की पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में बनाया करियर...

- क्रिसन्न स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया।

- लेकिन उनकी रुचि मॉडलिंग और एक्टिंग में थी, इसलिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।

- करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ ऐड और म्यूजिक वीडियो में काम किया।

- उन्होंने 2014 में 'ये है आशिकी' से अपना एक्टिंग शुरू किया।

- इसके अलावा उन्होंने 'कैसी ये यारियां' (2016), 'प्यार तुने क्या किया' (2015), 'कहानी हमारी' (20106), 'यारों का टशन' (2016), 'ससुराल सिमर का' (2018) सहित अन्य शोज में काम किया।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें क्रिसन्न के शूट की फोटोज...