बर्थडे सेलिब्रेट करने दुबई गई थीं बिदाई की एक्ट्रेस सारा खान, फूड पॉइजन के कारण होना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट

टीवी डेस्क.टीवी एक्ट्रेस सारा खान का 6 अगस्त को जन्मदिन था। सारा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने दुबई गई हुई हैं। लेकिन बर्थडे के दिन ही वे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। इमरजेंसी के चलते सारा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। यह फोटो एम्बुलेंस का ही है, जिसमें सारा ने अपना चेहरा हाथ से ढंका हुआ है।

This is how I ended up on my birthday Yesss this picture is straight from the emergency ambulance 🚑 in dubai #toomuchofEATINGsucks I experienced ambulance for the first time and that too on my birthday 🎂 #memories #crazy #foodpoisoningsucks #birthdaymadness P.s m absolutely well now @immacoolgirll I can’t thank u enough love u ❤️

A post shared by sara khan (@ssarakhan) on Aug 7, 2018 at 2:09am PDT