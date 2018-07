संजू का दुनियाभर में कलेक्शन पहुंचा 500 करोड़ के पार, 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी है फिल्म

बॉलीवुड डेस्क.डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की स्टारर फिल्म 'संजू' ने वर्ल्डवाइड बॉक्सऑफिस पर 500 करोड़ रु की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने बताया, संजू का ड्रीम रन जारी है। इसने वर्ल्डवाइड 500.43 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। 29 जून को रिलीज हुई फिल्म दूसरे हफ्ते में ही इतना कलेक्शन कर ब्लॉक बस्टर साबित हो गई है। इस आंकड़े के साथ 'संजू' 2018 की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली हिंदी फिल्म बन गई है।

भंसाली की पद्मावत को भी पीछे छोड़ा

की विवादित फिल्म 'पद्मावत' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 दिनों में 262.63 करोड़ की कमाई से की थी जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 499 करोड़ रुपए था जबकि 'संजू' ने यह माइलस्टोन 15 दिनों में ही पार कर लिया।

भारत में कलेक्शन 300 करोड़ के करीब

पहले हफ्ते में 202.51 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 92.67 करोड़ कमाए। इस तरह इसका कुल कलेक्शन 295.18 रु. पर पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिल्म आसानी से 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी।

रणबीर के करियर की सबसे बड़ी हिट

'संजू' रणबीर की पहली फिल्म है जिसने इतना जबरदस्त कलेक्शन किया है। इससे पहले उनकी फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' (2013) ने 112.14 करोड़ और 'ऐ दिल है मुश्किल' (2016) का लाइफटाइम कलेक्शन 112.14 करोड़ था। बर्फी की कुल कमाई 106.11 करोड़ रुपए रही थी।

संजू के कारण लगातार दो हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं

'संजू' की बॉक्सऑफिस सफलता और जबरदस्त कलेक्शन को देखते हुए देश में जुलाई के शुरुआती दो हफ्तों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई।6 जुलाई को हॉलीवुड की मेगाबजट फिल्म ‘एंट मैन एंड द वैस्प’ रिलीज होनी थी, लेकिन उसे भी टालते हुए 13 जुलाई को ‘सूरमा’ के साथ रिलीज किया गया।

तरण आदर्श के ट्वीट...

#Sanju is chasing a BIG TOTAL... Showed SOLID TRENDING in Week 2... All set to enter ₹ 300 cr Club in Weekend 3... [Week 2] Fri to Sun ₹ 62.97 cr, Mon to Thu ₹ 29.70 cr. Total: ₹ 295.18 cr. India biz... Week 3: 2100+ screens.