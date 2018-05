ग्रैजुएट हुईं अनिल कपूर की भतीजी शनाया, मॉम महीप ने शेयर की फोटो

मुंबई. एक्टर की बेटी शनाया कपूर हाई स्कूल से ग्रैजुएट हो गई हैं। शनिवार को एकोल मोंदिअल वर्ल्ड स्कूल में ग्रैजुएशन डे का आयोजन किया गया। इसमें शयाना को ग्रैजुएट की डिग्री दी गई। बेटी के ग्रैजुएट होने की खुशी में मॉम महीप कपूर ने इंस्टाग्राम पर ग्रैजुएशन डे की फोटो शेयर की। एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "Wasn’t she in kindergarten just yesterday ????? ???? #ProudMama #GraduationDay ?#FutureIsYoursForTheTaking ❤️❤️❤️❤️ #MyLove ❤️".पापा संजय ने भी शेयर की फोटो...



- पापा संजय ने भी एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें मॉम महीप, कजिन सिस्टर अंशुला, खुशी कपूर और भाई जहान नजर आ रहे है। इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा, "Father of a graduate ????‍???? ???????? #shanayakapoor".

- कजिन सिस्टर अंशुला कपूर ने शनाया की बचपन और ग्रैजुएशन डे की फोटो शेयर की है। इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा। "I could swear you were in kindergarten like yesterday @shanayakapoor02 when I gave you that “fringe” hair cut bro! ???? Hahahaha #MyBabysAllGrownUp #YesMaheepIWillStayAwayFromMyScissors".

- बता दें कि एक्टर की भतीजी अंजिनी धवन भी शनाया के साथ ही पढ़ती हैं। उन्हें भी इसी सेरेमनी में ग्रैजुएट डिग्री मिली है।

