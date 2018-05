पापा सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए संजय दत्त, कही दिल की बात

मुंबई। के पिता और एक्टर को गुजरे हुए 13 साल हो चुके हैं। 25 मई 2005 को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। 6 जून, 1929 को झेलम, पंजाब में जन्मे सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। एक दौर में संजय दत्त की नशे की आदत और 1993 बम धमाकों में नाम आने की वजह से सुनील दत्त काफी तनाव में रहने लगे थे। इस दौरान यह भी आरोप लगा कि सुनील दत्त अपने बेटे के चलते ही बाल ठाकरे जैसी शख्सियत के पैरों में घंटों बैठे रहते थे। हालांकि अब पापा की डेथ एनिवर्सरी पर संजय दत्त ने खुद एक इमोशनल पोस्ट लिखी है।क्या लिखा संजय दत्त ने...



- संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पापा सुनील दत्त और अपनी पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा- Wish you could see me as a free man. Love you... Miss you. एक इवेंट में संजय दत्त ने कहा- मेरे पापा ने मेरी परवरिश नॉर्मल बच्चों की तरह ही की। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा और अब मैं भी अपने बच्चों की केयर उसी तरह कर रहा हूं। मैं भी उन्हें जिंदगी की वैल्यूज जैसे बड़ों की रेस्पेक्ट करना और दूसरी चीजें उन्हें सिखा रहा हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा बेटा मेरे जैसा बिल्कुल ना बने। बता दें कि सुनील दत्त की आखिरी फिल्म 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' थी। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता-पुत्र (सुनील दत्त और संजय दत्त) एक साथ पर्दे पर दिखे थे। हालांकि, फिल्म 'क्षत्रिय' और 'रॉकी' में भी दोनों ने साथ काम किया था, लेकिन इन फिल्मों में दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था।

आगे की स्लाइड्स पर, सुनील दत्त ने झेला था बंटवारे का दर्द...