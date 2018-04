Video: कश्मीर में 'रेस 3' की शूटिंग ही नहीं, ये काम करने में भी बिजी हैं सलमान

मुंबई. इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 3 की शूटिंग करने कश्मीर में है। शूटिंग करने के साथ ही वे इस दौरान कश्मीर की वादियों में घूमते भी नजर आए। सोनमर्ग में सलमान टाइट सिक्युरिटी के बीच जीप चलाते भी स्पॉट हुए। जीप में उनके बॉडीगार्ड शेरा और दो सिक्योरिटी गार्ड भी बंदूक के साथ नजर आए। सलमान को देखने बड़ी संख्या में उनके फैन्स भी वहां मौजूद थे। बता दें कि वे फिल्म के एक गाने 'अल्ला दुहाई है..' के कुछ सेकंड्स के शूट के लिए कश्मीर में हैं। उनके साथ फिल्म के निर्माता रमेश तोरानी भी हैं। जैकलीन ने भी चलाई जीप...

- सलमान खान ही नहीं फिल्म की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज भी जीप चलाती स्पॉट हुईं।

- सलमान ने जम्मू-कश्मीर की सीएम मेहबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की।

- तोरानी ने ट्वीटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'We thank the Chief Minister Madam Mehbooba Mufti for welcoming us in Kashmir for the Final Lap of #Race3'.

- सलमान ने मिलने इस दौरान उनके कुछ नन्हे फैन्स भी आए।

- खबरों के मुताबिक फिल्म के आखिरी भाग के लिए लद्दाख जाने से पहले, रिसॉर्ट-टाउन में गीत के कुछ हिस्सों को फिल्माया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस और पर्यटन विभाग ने शूटिंग के दौरान हर जगह पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

- 'रेस 3' में सलमान खान के साथ जैकलीन फर्नांडिज, अनिल कपूर, डेजी शाह, और शाकिब सलीम भी हैं।

- फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा है।

- बता दें कि तीन साल पहले सलमान फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग करने पहलगाम आए थे।



आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें सलमान खान की फोटोज...