'दस का दम' के आखिरी एपिसोड की शूटिंग के दौरान सलमान-शाहरुख ने सेलिब्रेट किया सुनील ग्रोवर का बर्थ-डे

टीवी डेस्क.'गुत्थी' और रिंकू भाभी के नाम से फेमस कॉमेडियन सुनील ग्रोवर 41 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपने इस बर्थडे को और शाहरुख खान के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन की फोटोज और वीडियो पार्टी में मौजूद कपिल शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड और सुनील की क्लोज फ्रेंड प्रीति सिमोस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वीडियो में काफी एक्साइटेड दिख रहे सुनील पहले केक काटते और फिर सलमान-शाहरुख को खिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में प्रीति बर्थडे सॉन्ग गा रही हैं। बता दें, रानी मुखर्जी और शाहरुख ने सलमान के साथ 'दस का दम' का आखिरी एपिसोड शूट किया है, इसी एपिसोड में सुनील भी नजर आएंगे।

- के साथ फिल्मों में नजर आ चुके सुनील:अपने लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से लोगों को गुदगुदाने वाले सुनील का जन्म 13 अगस्त 1977 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। सुनील, आमिर खान और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें असली पहचान 'गुत्थी' के किरदार ने दिलवाई।

- सुनील ने 2000 में अजय देवगन और काजोल स्टारर फिल्म 'प्यार तो होना ही था' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में सुनील ने एक नाई का किरदार अदा किया और उन्हें बमुश्किल 2 सीन ही पूरी फिल्म में मिले थे।

- बाद में सुनील एक दफा फिर अजय देवगन के साथ ही फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में नजर आए। पूरी फिल्म में अदालत के एक सीन में सुनील के हिस्से एक डायलॉग आया और दो-तीन सीन में वह नजर आए थे। यह वह दौर था जब सुनील बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

- 'गजनी' में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान और असिन के साथ स्क्रीन शेयर की। इस फिल्म में सुनील ने संपत का किरदार अदा किया जो कि असिन का फ्रेंड होता है। फिल्म में आमिर की नकल करते सुनील को पहली दफा लोगों ने इसी फिल्म में नोटिस किया, लेकिन यह किरदार भी सुनील को खास पहचान नहीं दिलवा सका। सुनील अबतक 'जिला गाजियाबाद', 'हीरोपंती' और 'गब्बर इज बैक' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।

More pictures of Shah Rukh Khan and @BeingSalmanKhan celebrating @WhoSunilGrover's birthday last night on the set of #DusKaDum. ✨ pic.twitter.com/M6iujVsKLY