ये है सोनाक्षी सिन्हा की स्टाइलिश भाभी, लंदन बेस्ड NRI फैमिली से रखती है ताल्लुक

मुंबई. बॉलीवुड में करीना कपूर और को इंडस्ट्री की बेस्ट नंद-भाभी जोड़ी में गिना जाता है। दोनों को अक्सर साथ-साथ कई इवेंट्स में देखा जाता है। इसी तरह इंडस्ट्री में एक और ननद-भाभी की जोड़ी है जिनकी बॉन्डिंग भी बेहद खास है। हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा और उनकी भाभी तरुणा सिन्हा की। सोना अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर भाभी तरुणा के साथ फोटोज पोस्ट कर रहती हैं दोनों एक-दूसरे को नंद-भाभी कम बल्कि दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। भाभी के बर्थडे पर सोनाक्षी ने दिया सरप्राइज...



- मार्च के शुरुआती वीक में शत्रुघ्न सिन्हा की बहू और सोनाक्षी की भाभी तरुणा का बर्थडे था। ऐसे में उन्होंने भाभी के साथ फोटो पोस्ट कर उन्हें बिश किया था। और लिखा था, “Happiest birthday to my bhabhijaan @tarunna! Never lose that twinkle in your eye, although I feel like with so much love in our eyes, we had to be staring at your wedding cake।”

- यही नहीं सोनाक्षी ने तरुणा के बर्थडे पर खासतौर पर पूरा दिन भाभी के साथ बिताया था। उन्होंने बर्थडे सरप्राइज देते हुए इंस्टाग्राम पर एक क्यूट वीडियो भी शेयर किया था।

- वैसे ये पहली बार नहीं है सोनाक्षी ने भाभी को पिछले बर्थडे पर भी ठीक इसी तरह स्पेशल सरप्राइज दिया था।

- सोनाक्षी के भाई कुश की शादी 18 जनवरी 2015 को तरुणा अग्रवाल से हुई है, जो लंदन बेस्ड एक NRI फैमिली से ताल्लुक रखती हैं।

- भाई की शादी के दौरान सोनाक्षी काफी एक्साइटेड नजर आईं। उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई थी और इसकी फोटो ट्विटर पर शेयर की थी।



कुश-तरुणा की शादी में पहुंचे थे मोदी

- शॉटगन के नाम से मशहूर एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भाई कुश की शादी में फिल्मी दुनिया के साथ-साथ राजनीति और बिजनेसमेन घराने की हस्तियां नजर आईं।

- जहां देश के प्रधानमंत्री कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, वहीं भी इस शादी समारोह में शरीक हुए थे।

- इसके अलावा हेमा मालिनी, जया बच्चन, टीना अंबानी, पूनम ढिल्लन, मीका सिंह, अमित शर्मा भी यहां नजर आए थे।



