Birthday Spl: सायरा बानो की आखिरी फिल्म थी दुनिया, फिल्मों से रिटायरमेंट के 10 साल बाद आई थीं नजर

बॉलीवुड डेस्क. अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। महज 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली सायरा ने से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। 1974 से लगभग 10 साल बाद सायरा ने फिल्मों में वापसी तो की, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी फिल्माें में नजर नहीं आईं। सायरा की आखिरी फिल्म थी 1984 में रिलीज हुई 'दुनिया'। जिसे यश जौहर ने बनाया था।

आखिरी बार साथ की फिल्म :1970 में आई फिल्म सगीना महतो, 1970 में आई गोपी, 1974 में आई सगीना और1976 में आई बैराग के बाद दिलीप और सायरा की जोड़ी आखिरी बार 'दुनिया' में नजर आई थी। यह इस जोड़ी की पांचवी फिल्म थी।

- हालांकि दिलीप कुमार शादी से पहले सायरा के साथ फिल्में करने से हमेशा इंकार करते थे।दिलीप ने बताया था कि इसका कारण सायरा की उम्र थी, क्योंकि वे उनकी हीरोइन नहीं लगती थीं।

कई लीजेंड्री एक्टर्स थे फिल्म में :दुनिया में सायरा के अलावा अशोक कुमार, कुलभूषण खरबंदा, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, प्राण, ओम पुरी, के अलावा कई बड़े नाम शामिल थे।

मशहूर है शादी का किस्सा :सायरा जब 12 साल की थीं, तब से केवल दो ही सपने देखा करती थीं, एक तो अपनी मां नसीम बानो की तरह एक्ट्रेस बनना और दूसरा दिलीप कुमार से शादी करना। उनके दोनों ही सपने पूरे हो गए।

- शादी के दौरान सायरा महज 22 साल की थीं और दिलीप कुमार 44 साल के। सायरा से शादी के बाद दिलीप कुमार ने एक और शादी की थी, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया था और वे वापस सायरा के पास लौट आए थे।

52 सालों से हैं साथ :1966 में शादी के बाद से आज तक सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ साए की तरह ही रहती हैं। जून 2018 में 52 साल में पहली बार ऐसा मौका आया था, जब वे दिलीप कुमार के बिना एक शादी में शामिल हुईं थीं।

- हालांकि इस किस्से को भी उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था और लिखा था कि मेरे कोहिनूर के लिए दुआ करें।

दिलीप कुमार के ट्विटर से कहा शुक्रिया : सायरा बानो ने अपने बर्थडे पर विश करने वाले लोगों को दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से मैसेज करके शुक्रिया कहा है। सायरा ने सारे मैसेज 'मैसेज फ्रॉम सायरा बानो' के साथ पोस्ट किए हैं।

