हूबहू पापा सैफ जैसा दिखता है बड़ा बेटा इब्राहिम, पूल में चिल करते शेयर की फोटो

मुंबई.सैफ अली खान का बड़े बेटे इब्राहिम अली खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वे पूल में नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Only time will tell'. इब्राहिम हूबहू पापा सैफ की कॉपी हैं। वे फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। इब्राहिम को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। वे फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इब्राहिम फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वे 2008 में आई फिल्म 'टशन' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर चुके हैं। इब्राहिम यूं तो लाइटलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एन्जॉय करना उन्हें बेहद पसंद है। वे के भतीजे निर्वाण खान, के भतीजे अयान पांडे, श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर सहित फ्रेंड्स के साथ पार्टी एन्जॉय करते देखे जाते हैं। सैफ की पहली वाइफ के बेटे हैं इब्राहिम...

- इब्राहिम, सैफ अली खान की पहली वाइफ रही अमृता सिंह के बेटे हैं। उनका जन्म 2001 में हुआ था।

- सैफ और अमृता के अलग होने के बाद इब्राहिम अपनी मॉम अृमता और बड़ी बहन सारा अली खान के साथ रहते हैं।

- सारा फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। उनकी ये फिल्म इसी साल नवंबर में रिलीज होगी।

- अमृता से अलग (2004) होने के बाद सैफ ने 2012 में करीना कपूर से शादी की थी।

- फिलहाल सैफ अपनी वाइफ करीना कपूर और बेटे तैमूर के साथ लंदन में वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं।