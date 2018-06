शादी के बाद मुंबई लौटे रुबीना-अभिनव, सास नहीं दोस्त की मां ने कराया नई दुल्हन रुबीना का गृहप्रवेश, मुंबई में खरीदे नए घर में हुए शिफ्ट

मुंबई. रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला का 28 जून को मुंबई के जुहू स्थित बंगले में दूसरा रिसेप्शन है। रिसेप्शन से पहले नई बहू यानी रुबीना का गृहप्रवेश रखा गया। दरअसल कपल ने शादी के बाद साथ शिफ्ट होने के लिए मलाड में एक नया घर खरीदा था। इसी में रुबीना का गृहप्रवेश हुआ। बता दें, कपल ने शिमला में 21 जून को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी।फ्रेंड की मां ने किया गृहप्रवेश...



- मलाड स्थित नए घर में रुबीना का गृहप्रवेश सास या किसी फैमिली मेंबर ने नहीं बल्कि उनके फ्रेंड गौतम हेगड़े की मां ने कराया।

- दरअसल वर्क कमिटमेंट्स के चलते दोनों मुंबई गए हैं यहां दोनों का कोई फैमिली मेंबर नहीं है। ऐसे में रुबीना के फ्रेंड की मां ने उनका वेलकम किया।

- रुबीना ने इंस्टाग्राम पर फोटो और कैप्शन पोस्ट कर ये जानकारी दी।

- उन्होंने लिखा - "After all the rituals and Functions, we head To Mumbai (in our new home) ........ as we are committed to our work , we chose to get back... And after a week of unforgettable memories and celebrations...... with friends and Family around, (deep down) i didn’t want to step in my new world without “Being Welcomed and blessed”... and here’s what happened 🤗 my secret desire was fulfilled by ‘sensitively’ thoughtful 😇@hegdeg as Aai (his amazingly graceful maa) did my Greh-Pravesh☺️.... what a heart warming moment it was for us @ashukla09 .......... (one of the Best surprises)”। जाहिर है फ्रेंड् का ये सरप्राइज उन्हें बेहद पसंद आया।