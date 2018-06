अपने पापा नहीं, फादर्स डे पर रोनित रॉय ने अपनी वाइफ को कहा थैंक्स

- वाइफ के साथ रोनित ने शेयर की फोटो

मुंबई.फादर्स डे पर लोग अपने पापा की फोटो शेयर करते हैं...बच्चों के साथ फोटोशूट करते हैं लेकिन एक्टर रोनित रॉय ने फादर्स डे पर जरा हटके फोटो शेयर की है। रोनित रॉय ने अपनी वाइफ नीलम के साथ लिपलॉक करते हुए फोटो क्लिक कराई औऱ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'Thank you my love for making me the proud Father that I am today'। इस मैसेज में रोनित ने अपनी वाइफ को उन्हें पिता बनाने के लिए थैंक्स कहा है?







रोनित ने मॉडल नीलम सिंह से 2003 में शादी की थी। दोनों के तीन बच्चे है। दो बेटी ओना और अदर और एक बेटा अगस्त्य। बता दें कि ओना, रोनित की पहली वाइफ की बेटी है, जो यूएस में रहती है। उनकी पहली शादी ज्यादा दिन नहीं चली और दोनों अलग हो गए। रोनित की पहली वाइफ का नाम इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। रोनित के पिता बिजनेसमैन ब्रोनित बोस राय हैं। उनकी मां का नाम डॉली रॉय है।

रोनित के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो वे के जीजा आयुष शर्मा की डेब्यू फिल्म 'लवरात्रि' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग अभी जारी है। इसके अलावा वे की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' में भी नजर आएंगे। रोनित ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी सीरियलों में भी अभिनय किया है। वे टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' में ऋषभ बजाज और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर वीरानी का रोल कर घर-घर में फेमस हुए थे।

1992 में किया था डेब्यू

रोनित ने 1992 में फिल्म 'जान तेरे नाम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई और वे डिप्रेशन का शिकार हो गए। फिर उन्होंने टीवी का रुख किया। रोनित ने 'बात बन जाए' (1999), 'सुराग' (2000), 'कहना है कुछ मुझको' (2004), 'काव्यांजलि' (2005), 'कसम से' (2009), 'अदालत' (2016) जैसे टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्होंने 'गाता रहे मेरे दिल' (1992), 'सैनिक' (1993), 'बॉम ब्लास्ट' (1993), 'हलचल' (1995), 'अग्निसाक्षी' (1999), 'हम दीवाने प्यार के' (2001), 'उड़ान' (2010), 'काबिल' (2017), 'मशीन' (2017) जैसी फिल्मों में काम किया है।